Праздник Тела и Крови Христовых вернулся к своему традиционному празднованию после двух сложных лет.

Праздник Тела и Крови Христовых — государственный праздник в Монако и важный момент в жизни Княжества. Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и их дочь, принцесса Габриэлла, наблюдали за процессией со своего балкона, выходящего на Дворцовую площадь (Place du Palais).

Княгиня Шарлен впервые появилась на публике после 40-дневного карантина. Ее губы были накрашены красивой красной помадой.

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Учрежденный в честь Иисуса Христа папой Урбаном IV в 1264 году, праздник Тела и Крови Христовых празднует реальное присутствие Иисуса Христа в виде хлеба и вина, которые стали его телом и кровью, через шестьдесят дней после Пасхи.

Процессия Пресвятого Таинства началась после папской мессы в 5 часов вечера. Процессия покинула Кафедральный собор и проследовала на Дворцовую площадь, где ее ожидала Княжеская семья. Затем процессия последовала на площадь Мэрии (Place de la Mairie).