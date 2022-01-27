Княжеская Семья подожгла рыбацкую лодку в Порту Эркюль в среду 26 января.

Это одно из важнейших событий в жизни Княжества. Как и каждый год, 26 и 27 января посвящены Святой Девоте, Святой Покровительнице Монако. Несмотря на санитарный кризис, который, тем не менее, стал причиной отмены многих праздничных мероприятий, в том числе фейрверка, традиционное сжигание рыбацкой лодки торжественно состоялось в среду вечером в Порту Эркюль.

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Наследный принц Жак приступил к поджиганию рука об руку со своим отцом, Князем Альбером II. В тот же самый момент поджигала лодку и Принцесса Габриэлла, вместе со своей тётей, Принцессой Ганноверской. Эта традиция является напоминанием о судне Святой Девоты, юной мученицы, подвергшейся гонениям на Корсике, и тело которой было обнаружено в лодке, выброшенной на берег Монако 1700 лет назад.

La Famille Princière a embrasé la barque de Sainte Dévote #Monaco pic.twitter.com/QrgPfr57mj — Monaco Tribune (@MonacoTribune) January 26, 2022

К тому же, истории жизни этой юной святой была посвящена книга комиксов под названием «Девота» («Devota») с рисунками Эрика Стоффеля (Eric Stoffel) и Фредерика Аллали (Frédéric Allali) и текстом Ивона Берторелло (Yvon Bertorello), который также является автором комиксов «Буря» (La Tempête), посвященных долинам, разрушенным штормом. Притом авторами предисловия выступили Князь Альбер II и Монсеньйор Доминик-Мари Давид (Mgr Dominique-Marie David), архиепископ Монако.

«Девота» представляет собой рассказ дедушки о жизни Святой Девоты, адресованный внучке. Книга комиксов, опубликованная издательством «Скала» (éditions du Rocher), доступна для покупки со среды, по цене 15 евро. Все доходы от продаж будут переданы в различные благотворительные организации Монако.