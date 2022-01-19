27 января в Монако состоится празднование Дня святой Девоты, которое в очередной раз претерпит изменения в связи с коронавирусом.

Одно из самый ожидаемых событий января – День святой Девоты – вновь пройдет в условиях пандемии, которая продолжает распространяться на территории Княжества.

27 января публика не сможет попасть на площадь Святой Девоты, а также присутствовать во время прибытия Святых Мощей, процессии до церкви Святой Девоты и торжественной мессы. Праздничный фейерверк, а также традиционное извлечение гвоздей во время сожжения символической лодки также не состоятся.

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Огромный экран на 100 сидячих мест

Тем не менее, с 17:30 все желающие смогут понаблюдать за церемонией празднования Дня святой Девоты через большой экран, предусмотренный на 100 сидячих мест, на углу бульвара Альбера I и улицы Принцессы Антуанетты. Кроме того, зрители также смогут полюбоваться традиционным сожжением лодки на набережной Альбера I, с северной стороны.

Что касается перекрытия дорог, с 17:30 до 19:00 будет закрыта дорога к бассейну от авеню Ж.Ф. Кеннеди до пристани Жюль Соккаль. С 18:45 до 19:45 дорожное движение на бульваре Альбера I и авеню д’Остенд будет осуществляться с перерывами. В заключение, пешеходный переход Валлон-Сен-Девот, ведущий к железнодорожной станции, будет закрыт с 17:30.