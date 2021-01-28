











В соответствии с традициями Княжества, вечером 26 января Княжеская семья зажгла лодку в честь Дня святой Девоты.

27 января в Монако отмечается День святой Девоты — покровительницы Княжества. Торжества начинаются накануне вечером. Мощи святой прибывают по морю и благословляются у церкви святой Девоты. Как и в предыдущие два года, Принц Жак и Принцесса Габриэлла участвовали в зажигании лодки.

Это пламя напоминает о небольшой лодке, которая села на мель в Монако около 1700 лет назад. В лодке было тело молодой святой, которая подверглась гонениям за веру на Корсике.

© Michael Alesi

© Michael Alesi

Праздник во время пандемии

Как и многие другие мероприятия в Монако, празднование Дня святой Девоты было изменено из-за пандемии коронавируса. В этом году не было шествия, фейерверка и ряда других традиционных для праздника мероприятий. Князь Альбер II, Княгиня Шарлен и гости следили за церемонией с экрана, установленного на набережной Альбера I. В этом году сожжение лодки заняло больше времени, чем обычно.