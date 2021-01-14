











Пандемия и планирование — это плохая пара. Когда дело касается организации культурных или общественных мероприятий, пандемия может нарушить любые планы.

Отмена мероприятий в Монако — уже привычное дело. Непредсказуемость вируса и растущая скорость его передачи нанесли серьезный ущерб культурному календарю 2021 года. «Top Marques» уже отложили свою выставку суперкаров, и многие организаторы мероприятий следуют этому примеру.

Monaco Mediax, ответственная за организацию ряда культурных и профессиональных мероприятий в Княжестве, решила отложить «Sportel Winter» на неопределенный срок. Это мероприятие объединяет глав спортивных СМИ и лидеров в области технологий со всего мира. «Sportel Winter» должен был состояться 22-24 февраля этого года. Вакцина дала надежду на будущее. Тем не менее, представители спортивной индустрии по-прежнему не могут путешествовать и участвовать в мероприятиях. Тем не менее, «Sportel Monaco» пройдет с 5 по 7 октября. Спортивные СМИ и технологическое сообщество снова объединятся.

Я был настроен оптимистично, когда перенес Sportel Monaco на февраль 2021 года. Однако сегодня я вынужден признать факты. Мы просто не можем организовать международное мероприятие в условиях нынешнего кризиса в области здравоохранения. Лоран Пюонс (Laurent Puons), генеральный директор Monaco Mediax

Весна рисует лучшую картину

Не все надежды потеряны. Некоторые культурные мероприятия все еще продолжаются, как и планировалось. Весенний фестиваль искусств Монте-Карло будет проходить с 11 марта по 11 апреля. То же самое и с турниром Monte-Carlo Rolex Masters, который состоится 10-18 апреля. Выставка Artmonte-carlo пройдет с 29 апреля по 2 мая.

Некоторые организаторы рассчитывают, что все будет в порядке; другие готовы к любым неожиданностям. Автомобильный клуб Монако — прекрасный пример организации, учитывающей множество вариантов развития событий. Владельцам билетов на 24-е ралли Монте-Карло было гарантировано возмещение в случае отмены мероприятия. Ралли пройдет с 30 января по 3 февраля.