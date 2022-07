L’incendie s’est déclaré le 3 décembre 1999. Il a coûté la vie à Edmond Safra et son infirmière.

Lily Safra est décédée samedi dernier, le 9 juillet, à Genève. Elle avait vécu l’histoire invraisemblable qui s’était déroulée à Monaco, il y a 20 ans. Le criminel accusé a, lui, de nouveau été arrêté aux États-Unis en juin dernier.

L’occasion de revenir sur un des rares événements qui a secoué la Principauté, l’incendie criminel du penthouse de Lily Safra et de son époux, Edmond Safra. Celui-ci avait coûté la vie au riche banquier ainsi qu’à l’une de ses infirmières.

Le 3 décembre 1999, quelques jours après la naturalisation monégasque du défunt, un incendie se déclare, la nuit, dans l’appartement du couple. L’enquête révèlera que c’est l’infirmier, Ted Maher, qui a enflammé le penthouse et fait croire à l’attaque d’un groupe armé. Il voulait simuler un sauvetage héroïque de la famille.

Au lieu de cela, Edmond Safra et son infirmière se réfugient dans la salle de bains de l’appartement bunker. Lily Safra, elle, décide de rejoindre le balcon d’où elle sera sauvée. Les secours ne peuvent pas s’introduire dans l’appartement qu’Edmond Safra a barricadé par peur d’une tentative d’assassinat. C’est ainsi que son infirmière et lui meurent asphyxiés par les fumées nocives.

À la suite de sa mort, sa fortune est partagée entre plusieurs associations caritatives et sa femme Lily Safra décide de perpétuer la mémoire de son mari en poursuivant toutes ses activités caritatives.

Quant à l’Américain, Ted Maher, il est condamné à 10 ans de prison pour homicide involontaire à la prison de Monaco, en 2002. Un an plus tard, il s’est évadé de sa prison mais est rattrapé peu après à Nice. Il est libéré en 2007 et retourne vivre aux États-Unis.

En juin dernier, Ted Maher a de nouveau été arrêté au Texas pour quatre accusations : cambriolage, vol, contrefaçon et fraude.