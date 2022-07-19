3-го декабря 1999 года вспыхнул пожар. В нем погиб Эдмон Сафра и его медсестра.

В прошлую субботу, 9-го июля, в Женеве скончалась Лили Сафра. 20 лет назад в Монако она пережила настоящую трагедию. Преступник, виновный в этом пожаре, был снова задержан с США в июне этого года. По этому поводу вернемся к одному из редких случаев в Княжестве – поджогу пентхауса Лили Сафры и ее супруга Эдмона Сафры. Этот пожар стоил жизни богатому банкиру и одной из его медсестер.

3-го декабря 1999, через несколько дней после получения Эдмоном Сафрой гражданства Монако, в его квартире ночью вспыхнул пожар. Расследование установило, что пентхаус поджег медбрат погибшего, Тэд Махер, убеждая его, что это нападение вооруженной группы. Он хотел разыграть героическое спасение семьи Сафра.

Эдмон Сафра и его медсестра спрятались в ванной комнате квартиры-бункера. Лили Сафра решила выбежать на балкон, откуда ее и спасли. Спасатели не смогли прорваться в квартиру, потому что Эдмон Сафра забаррикадировал ее, опасаясь попытки убийства. В результате он и его медсестра задохнулись ядовитым дымом.

После смерти Эдмона Сафры его состояние было поделено между несколькими благотворительными ассоциациями, а его жена Лили Сафра решила увековечить память о своем супруге, продолжив его благотворительную деятельность.

В 2002 году в Монако американец Тэд Махер был приговорен к 10 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство. Через год он сбежал из тюрьмы, но вскоре был пойман в Ницце. В 2007 году он освободился и вернулся жить в США.

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В 2002 году в Монако американец Тэд Махер был приговорен к 10 годам лишения свободы за непреднамеренное убийство. Через год он сбежал из тюрьмы, но вскоре был пойман в Ницце. В 2007 году он освободился и вернулся жить в США.

В июне этого года Тэд Махер был снова арестован в Техасе по четырем обвинениям: ограбление, кража, контрафакция и мошенничество.