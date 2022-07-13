Она посвятила часть своей жизни помощи ближнему.

Лили Сафра умерла 9 июля в Женеве в возрасте 87 лет. Эту печальную новость сообщил фонд Эдмона Сафры, главой которого была г-жа Сафра. В официальном сообщении фонда говорится, что Лили Сафра скончалась «в кругу своей семьи и детей». Фонд также напомнил о ее волевой ангажированности:

«В течение более 20 лет г-жа Сафра верно защищала филантропическое наследие своего любимого мужа Эдмона, оказывая поддержку сотням организаций по всему миру».

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Лили Сафра родилась в Бразилии. Ее родители были еврейскими эмигрантами. В 1976 году она вышла замуж за богатого ливанского банкира Эдмона Сафра. Пара подолгу жила в Монако, где г-н Сафра, к сожалению, погиб в пожаре в результате умышленного поджога.

Лили Сафра решила продолжить дело погибшего мужа – поддерживать образовательные, религиозные, медицинские, научные, культурные и гуманитарные проекты. Например, она пожертвовала миллион долларов Фонду Освенцим-Биркенау, а также 10 миллионов евро французскому Фонду наследия после пожара в соборе Парижской Богоматери.