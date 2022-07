L’équipage monégasque à bord du célèbre vaisseau amiral a terminé sa campagne en mer Adriatique. Tuiga a repris la mer pour rejoindre son port d’attache et le Yacht Club de Monaco, via Brindisi et Palermo.

Présent à Venise pour disputer le Trophée de la Principauté de Monaco, Tuiga a enchaîné quelques jours plus tard en Slovénie, dans la baie de Portoroz (1-3 juillet). Le vaisseau amiral du YCM a retrouvé Mariska pour un nouveau duel au sommet.

Plus véloce sous spi, Mariska a remporté l’épreuve face au voilier battant pavillon monégasque, avec un équipage professionnel aguerri à la régate de haut-niveau.

Tuiga prend sa revanche à Trieste

Les deux 15 M JI ont ensuite poursuivi leur tournée en mer Adriatique en se rendant du côté de Trieste (9-10 juillet). Une douzaine de marins issus du Yacht Club Adriaco est venue prêter main forte aux monégasques pour l’occasion. Deux manches ont été lancées par 6 à 12 nœuds et mer plate.

Tuiga s’est adjugé la première, alors que Mariska a remporté la seconde. Une égalité parfaite entre les deux voiliers, qui devraient rapidement se retrouver pour se départager. Mais en attendant, le vaisseau amiral du YCM s’apprête à rallier la Principauté.