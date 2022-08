À l’approche de la reprise de l’In Extenso Supersevens Rugby, Jérémy Aicardi a fait le point sur son groupe et ses ambitions. Après deux victoires l’année dernière et un titre de vice-champion de France, le Monaco Rugby Sevens (MR7) sera présent ce samedi 13 août au stade Aimé-Giral de Perpignan pour la première des trois étapes.

Le groupe : « Une ossature de dix joueurs seront présents sur les trois manches »

« Nous allons nous appuyer cette année sur un groupe renouvelé. Seulement six joueurs présents l’année dernière sont encore dans l’effectif. J’ai pu me déplacer pour observer des joueurs lors du circuit français. On a en sélectionné qui évoluent dans des associations françaises et qui seront disponibles pour les trois étapes.

Une ossature de dix joueurs seront présents sur les trois manches. C’est une réelle force. L’année dernière, les clubs acceptaient de lâcher les joueurs pour une seule étape. Cette année, on va pouvoir être à leurs côtés pendant les trois semaines. Cela permet d’avoir des automatismes et de dégager un noyau dur.

Le Monaco Rugby Sevens a terminé vice-champion de France la saison dernière/©MR7

Nous pouvons une nouvelle fois compter sur la présence de Cecil Afrika cette année. Il sort de trois semaines dans un rôle de coach avec l’équipe des USA. Il faudra lui laisser du temps. Il ne sera pas à 100% pour le premier tournoi. Il va revenir crescendo.

Nous avons aussi la chance d’être entrés en contact avec Felipe del Mestre, médaillé de bronze avec l’Argentine lors des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. C’est un immense bonheur et une grande opportunité pour l’image du rugby à sept en France de pouvoir compter sur un tel joueur.»

Le staff : « Mathieu Selmi-Etienne, Adama Deme et Fabien Camin nous rejoignent »

« James Kent et Benjamin Prier ne seront plus là cette année. James fait désormais partie du staff du Stade Français et Benjamin Prier continue de s’investir avec Massy, qui vient de monter en Pro D2.

Mathieu Selmi-Etienne, qui a créé son équipe de rugby à sept à Manosque (les South Sevens) nous rejoint, tout comme Adama Deme, ancien capitaine de l’équipe à sept du Burkina-Faso et qui est en pleine reconversion pour devenir entraîneur. Fabien Camin, fondateur et manager de la section féminine de l’AS Monaco Rugby sera aussi présent sur les deux prochains tournois.»

Les ambitions : « Faire partie du top 8 pour aller disputer la finale à l’Arena de Paris »

« L’objectif, c’est de faire partie du top 8 pour aller disputer la finale à l’Arena de Paris le 19 novembre prochain. L’année dernière nous avions tenu le même discours. On a réussi à remporter deux étapes.

Forcément, on a envie de gagner à nouveau un tournoi. Si ce n’est pas ce week-end à Perpignan, on donnera tout à La Rochelle ou à Pau pour y arriver. Ce n’est pas parce que l’on a une superbe équipe sur le papier que l’on va tout gagner.»