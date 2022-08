Il est ouvert tous les jours en août mais il est nécessaire de réserver.

Le mini-golf et ses petits obstacles amusants reprennent du service. Après huit semaines de travaux, le mini-golf du Parc Princesse Antoinette a rouvert ses portes.

Dorénavant, le parcours dispose d’un revêtement en Urbalith. Constitué d’un mélange à froid de granulats et d’un liant organo-minéral, l’Urbalith a pour avantage de lutter contre les îlots de chaleur urbains. Il est de plus recyclable, perméable, naturel, sans danger pour l’homme et non nocif pour la nature. La Principauté utilise ce matériau pour la toute première fois.

Le mini-golf et son parcours 18 trous sont ouverts tous les après-midis, de 14 heures à 19 heures. Pour constituer un groupe, six joueurs maximums sont autorisés et il est nécessaire de réserver son créneau au +377 99 99 19 29 ou sur La Boîte de Jeux.