Une conférence est prévue début septembre pour tout comprendre de la présence française en ces terres inhospitalières.

Les archipels Crozet et Kerguelen fêtent les 250 ans de leur découverte. Pour l’occasion et en résonance avec l’exposition « Mission Polaire », déjà présente au musée, le Musée océanographique accueille, cet été, deux expositions en partenariat avec les Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF).

Le continent austral est longtemps resté inconnu et mystérieux. Pourtant, il y a 250 ans, les archipels Crozet et Kerguelen étaient découverts. Ces expéditions, richement documentées, ont permis d’en apprendre beaucoup sur l’océan et le continent antarctique. Aujourd’hui les cartographies, documents d’archives, photographies historiques et contemporaines investissent et tapissent la salle de Conférence du musée.

© Le Bouard

Deux expositions en une

Deux expositions se font face. D’un côté « Voyage en terres australes – Crozet & Kerguelen 1772 – 2022 » et, de l’autre, « De Dumont d’Urville à DDU : les Français en Antarctique ».

La première montre l’importance des deux archipels pour la France et pour la biodiversité mondiale. En effet, ils représentent 10% de la zone économique exclusive française et constituent un véritable sanctuaire pour la vie marine.

Quant à la deuxième exposition, celle-ci retrace, à travers un parcours chronologique, les grandes étapes de l’implantation française en Antarctique.

A noter qu’une conférence, « Les Kerguelen, 250 ans de présence française », aura lieu le 9 septembre à 14h30. Elle sera présentée par Bruno Fuligni qui reviendra sur les différents temps de l’affirmation de la souveraineté française sur ces territoires.

Le grand voyage en Terres Australes est à découvrir tous les jours, jusqu’au 26 septembre.

Plus d’informations : Musée Océanographique