Le 3 septembre 1944, les troupes américaines et les Forces Françaises de l’Intérieur libéraient Monaco. La Principauté continue de célébrer l’évènement.

Retour sur cet événement historique. Entre le 15 août et le 3 septembre 1944, les alliés se battent en Provence, bombardant les côtes pour faire face à la Gestapo. Monaco, mais aussi Beausoleil, sont régulièrement touchés par ces bombardements qui causent des dizaines de victimes. La nuit du 2 septembre, une dernière bataille fait rage sur les hauteurs de La Turbie. Les soldats allemands sont poussés à la défaite et au réveil du 3 septembre 1944, ils désertent les rues de Monaco et Beausoleil.

Les Américains ont dû patienter une journée avant d’avoir l’autorisation de pénétrer sur le sol de la Principauté. Après quatre années d’occupation, la population a célébré comme il se doit leur arrivée. Dans les colonnes de Monaco-matin, le docteur Jean-Jo Pastor, adolescent au moment des faits, raconte que « cela a duré peut-être un mois ! Il y avait des bals musettes tous les soirs à l’accordéon. »

© Direction de la Communication / Michael Alesi

78 ans plus tard, Monaco continue de célébrer La Libération. Une commémoration s’est tenue sur la place du Palais ce samedi, en présence du Président et de la Vice-Présidente du Conseil National, Stéphane Valeri et Brigitte Boccone-Pagès.

Avant de déposer une gerbe devant la Maison de France, Stéphane Valeri a rappelé l’importance du devoir de mémoire. Le Président du Conseil National a eu un mot particulier pour les résistants arrêtés à Monaco et fusillés en 1944 : « René Borghini, Esther Poggio, Joseph Lajoux et tous vos frères et soeurs martyrs de la Résistance, nous nous souvenons, aujourd’hui, de votre sacrifice au service de notre liberté. Et nous ne vous oublierons jamais. »