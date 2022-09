Paru une première fois en 1999, l’ouvrage a été réédité le 24 août dernier.

Le 14 septembre 1982, la Principauté de Monaco pleurait sa Princesse Grace, décédée suite à un accident de voiture. 40 ans plus tard, la Princesse continue de vivre dans le cœur des Monégasques et le monde entier est loin de l’avoir oubliée.

Cette commémoration sera d’ailleurs marquée par la récente republication de la biographie de la Princesse : Inoubliable Grace de Monaco, par Jean des Cars, aux Editions du Rocher.

Dans ce livre paru une première fois en 1999, le journaliste, biographe et historien à l’origine de nombreux ouvrages sur les grandes familles de la noblesse européenne (dont plusieurs sur la dynastie Grimaldi et la Principauté) ne suit pas une logique chronologique. Il préfère en effet agrémenter sa biographie de souvenirs personnels, issus notamment de ses rencontres avec la Princesse Grace.

© Editions du Rocher

« Elle disait : « Il y a des êtres qui ne s’éteignent jamais. » La formule pourrait s’appliquer à elle-même : le rayonnement de Grace de Monaco ne disparaîtra jamais, car son souvenir est resté gravé dans nos coeurs. Authentique star en quelques films, vedette couronnée par un Oscar, actrice fétiche d’Alfred Hitchcock, qui sut mettre en valeur sa distinction, sa classe et sa beauté, Grace Kelly rencontra le prince Rainier au festival de Cannes en 1955. En secret, puis aux yeux du monde, la romance est devenue un vrai roman d’amour. Fidèle à ses amis et anciens partenaires, Grace de Monaco est une femme gaie, directe et généreuse. Son action sociale est la première à être aussi efficace, sérieuse et suivie, ouvrant la voie à l’humanitaire sans gadget ni bluff. C’est aussi une femme pleine d’humour, qui fait face à l’adversité », peut-on lire dans le résumé.

Si vous souhaitez vous replonger dans l’histoire de la Princesse Grace, vous pouvez acheter le livre directement sur le site internet des Editions du Rocher pour 18 euros.