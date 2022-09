Les premières illuminations ont été installées jeudi dernier, le 22 septembre.

Les rues de la Principauté se préparent déjà aux fêtes de fin d’années. Et pour cause, la charge de travail est colossale : 112 motifs transversaux, 615 motifs sur candélabres et 19 scénographies sont prévus pour cet hiver.

Les quartiers de la Principauté seront illuminés à l’aide de motifs et scénographies intégrant plafonds lumineux ou encore décorations au sol. Pour la deuxième année consécutive, des illuminations de Noël pourront également être admirées au Parc Princesse Antoinette à partir de 16 heures, jusqu’à sa fermeture à 18 heures.

L’installation des motifs se déroule grâce à la bonne collaboration des électriciens du Service Animation de la Ville et de la société Adage, filière de Blachère Illumination, qui veillent à ce que tout soit prêt dans les temps.

Et si les préparatifs commence dès septembre, il va falloir s’armer de patience pour voir le résultat… Le lancement des illuminations aura lieu fin novembre, après la Fête du Prince, depuis la Place du Marché de la Condamine.