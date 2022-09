Trois jours après leur défaite à domicile face à Ferencvaros en Ligue Europa, les Monégasques se sont parfaitement repris ce dimanche après-midi en s’imposant sur la pelouse du Stade de Reims (0-3).

Le match : 0-3

Au moins, en championnat, l’AS Monaco peut avoir le sourire. Après un début de saison délicat, les coéquipiers d’Axel Disasi se sont parfaitement repris en signant un troisième succès consécutif en Ligue 1. Après Nice (0-1) et Lyon (2-1), Monaco est venu à bout de Reims (0-3), au terme d’un match marqué par l’expulsion de Bradley Locko (voir ci-dessous).

En supériorité numérique pendant près de soixante-dix minutes, les Monégasques ont longtemps attendu avant d’ouvrir le score. Et c’est Alexandr Golovin qui a frappé en premier, en croisant parfaitement sa tête sur un centre d’Axel Disasi (48′). Un but qui a libéré les hommes de Philippe Clement, mais qui malgré plusieurs occasions, ont dû attendre les dernières minutes de la rencontre pour se mettre définitivement à l’abri.

Wissam Ben Yedder (87′) puis Takumi Minamino (90′) ont permis à l’ASM d’assurer un nouveau succès en Ligue 1. De quoi finir sur une bonne note avant la trêve internationale. Une victoire qui permet également aux Monégasques de poursuivre leur remontée au classement, avec une sixième place en attendant les autres résultats du dimanche.

Le fait de jeu : Reims voit rouge

Habitués à évoluer en infériorité numérique cette saison, les Monégasques ont à leur tour évoluer en supériorité numérique. Suite à une intervention irrégulière sur le mollet gauche de Breel Embolo (22′), Bradley Locko a été expulsé, laissant ses partenaires évoluer à dix. Si les hommes de Philippe Clement on mis du temps à en profiter, la deuxième période a été fatale aux Rémois.

La perf’ : Minamino et Ben Yedder débloquent leur compteur

Muets depuis le début de la saison, Wissam Ben Yedder et Takumi Minamino ont tous les deux marqué face à Reims. Tout comme Aleksandr Golovin, lui aussi buteur pour la première fois de la saison. Mais ce sont bien l’international français et l’international japonais qui traversaient depuis le début de la saison une petite crise de confiance.

Meilleur buteur de l’ASM la saison dernière (25 buts en Ligue 1), Wissam Ben Yedder a été de nouveau titularisé par Philippe Clement, comme face à Ferencvaros. Passeur décisif sur le but de Ben Yedder (90′), Minamino a lui aussi inscrit un but qui va lui faire un bien fou moralement. En difficulté depuis son arrivée sur le Rocher, l’ancien attaquant de Liverpool a profité d’une passe dans la profondeur de Breel Embolo pour tromper la vigilance de Yehvann Diouf (87′).

Le chiffre : 3

Comme le nombre de victoires consécutives de l’AS Monaco en championnat.

La phrase : « Une immense satisfaction »

Axel Disasi : « On gagne avec Takumi Minamino et Wissam Ben Yedder qui marquent leur premier but de la saison. Ça va leur faire du bien pour la confiance et nous apporter un plus. C’est un bel après-midi, on peut repartir d’ici avec une immense satisfaction. »