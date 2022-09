Les passants n’ont pas pu les rater tant elles en imposent. Des immenses figurines de super-héros Marvel ont été placées aux entrées de la galerie commerciale Fontvieille. Derrière ces statues, se cache en fait un concours Instagram.

Elles ont de quoi émerveiller les tout-petits mais aussi les grands fans de Marvel. Des figurines de super-héros ont été installées dans le cadre d’un concours Instagram auquel seuls les résidents et les travailleurs de la région de plus de 18 ans peuvent participer. Le jeu s’étale sur le mois de septembre, du 1er au 24.

Une Nintendo Switch à la clé

Pour tenter de remporter une Nintendo Switch Lite d’une valeur de 196€, il faut :

Suivre le compte Instagram @centrecommercialfontvieilleoff

Taguer 2 #SuperHerosLovers en commentaires

Partager en story ses meilleures photos avec les super-héros présents dans la galerie, en identifiant le centre commercial

Les gagnants seront désignés lors de trois tirages au sort. Le premier aura lieu en fin de semaine, vendredi 9 septembre, le second le 16 et le dernier le 23. Ils recevront un message sur leur compte Instagram et auront seulement trois jours pour y répondre. Sans retour dans ces délais, le lot ne pourra être attribué.

À contrario, les participants n’ayant pas de retour pourront malheureusement considérer que la partie est perdue !