Des véritables stars, mais aussi de jeunes talents composent la programmation de cette nouvelle saison, présentée mardi 13 septembre par Françoise Gamerdinger, directrice du Théâtre Princesse Grace.

La nouvelle programmation du Théatre Princesse Grace est un véritable bonheur. 32 dates vont rythmer l’agenda culturel de la principauté, de début octobre 2022 jusqu’à mai 2023. Et les genres sont aussi nombreux que les représentations : du classique ou du populaire, du comique ou du dramatique, il y en aura pour tous les goûts.

C’est Francis Huster qui ouvrira le bal, le 5 octobre prochain, avec un seul en scène pour évoquer Molière à l’occasion du 400e anniversaire de sa naissance.

Les têtes d’affiche

Fouleront ensuite les planches du théâtre d’autres noms très connus, à commencer par Vanessa Paradis, qui incarnera le 2 novembre une femme sensible, attachante et émouvante dans « Maman », une pièce écrite et mise en scène par son mari, Samuel Benchetrit. Le 6 décembre, Thierry Lhermitte va jouer – ou plutôt transmettre – « Fleurs de soleil », un seul en scène de Simon Wiesenthal imaginé d’après The Sunflower et édité par Schocken Books. Pierre Arditi, François Berléand, Jacques Weber, Dominique Blanc, Gérard Darmon, et Évelyne Bouix devraient eux aussi faire salle comble.

Une saison de découvertes

« The normal Heart » sera proposée au profit de l’association Fight Aids Monaco. Cette pièce de l’auteur Larry Kramer, « qui fut un militant face à l’épidémie du sida à New-York, au tout début des années 80 », comme le souligne la Princesse Stéphanie dans l’édito du programme, lui tient « particulièrement à coeur ».

Toujours dans le cadre du nouveau label « Spectacles-découvertes », le rendez-vous autour de l’oeuvre « 1984 » devrait en surprendre plus d’un. Dessins projetés, musique live, scénographie, costumes… C’est une véritable immersion qui attend les spectateurs.

Plus que des spectacles…

Le Théâtre Princesse Grace c’est aussi des moments de philosophie… Pour cette saison 2022-2023, le TPG acceuillera dans ses murs les penseurs, auteurs, artistes et chercheurs conviés par les Rencontres Philosophique de Monaco. Des débats autour de l’amour, de la guerre ou encore du rêve auront lieu de 19 heures à 21 heures.

Dans le même esprit, des lectures seront incarnées par des auteurs et de grands comédiens de la Comédie-Française. Parmi les premiers invités ayant répondu à l’appel : Chantal Thomas, qui évoquera ses derniers écrit le 29 novembre. Moment hors du temps garanti !

Infos pratiques :