Elles sont adaptées au variant Omicron BA.4 et BA.5 qui représentent actuellement la grande majorité des contaminations.

Alors que Monaco, la France et toute l’Europe redoutent une nouvelle vague cet automne ou cet hiver, le Gouvernement Princier indique que le vaccin bivalent Pfizer-BioNTech sera disponible la semaine prochaine en Principauté. Par « bivalent », comprenez que le vaccin est adapté aux variants en circulation actuellement (soit à la souche d’origine ainsi qu’aux variants Omicron BA.4 et BA.5).

Attention, ce vaccin est accessible uniquement aux personnes ayant un schéma vaccinal comportant au minimum deux injections de vaccin ou une injection qui s’accompagne d’une infection documentée (test PCR ou antigénique positif).

Si vous souhaitez bénéficier de cette dose de rappel, vous êtes priés de contacter le Centre d’appel Covid-19 au 92.05.55.00, joignable 7/7 jours de 9 heures à 17 heures. Il est également possible de prendre rendez-vous en ligne sur https://vaccination-covid19.gouv.mc ou sur https://patient.monacosante.mc/fr/vaccination-covid-19/monaco. A noter que le vaccin monovalent Comirnaty de Pfizer-BioNTech reste, quant à lui, disponible pour la première injection des 12 ans et plus.

A qui s’adresse cette dose ?

Comme le précise le communiqué du Gouvernement Princier, cette dose de rappel bivalent, accessible à tous, est particulièrement recommandée pour :

les personnes âgées de 60 ans et plus

les femmes enceintes

les personnes âgées de 80 ans et plus

les personnes immunodéprimées ou souffrant d’une ou plusieurs comorbidités

Pour rappel, le taux d’incidence à Monaco est en augmentation. Il était de 197 au dernier relevé en Principauté, contre 138 la semaine précédente.