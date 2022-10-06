Новые вакцины адаптированы к штаммам Omicron BA.4 и BA.5, которые вызывают наибольшее число заражений.

Тогда как Монако, Франция и вся Европа опасаются новой волны этой осенью или зимой, Княжеское Правительство сообщает, что уже на следующей неделе будет доступна двухвалентная бустерная вакцина Pfizer-BioNTech. Двухвалентной вакцина называется, поскольку адаптирована к двум самым распространенным в настоящее время штаммам (как к исходному, так и к двум вариантам Omicron, BA.4 и BA.5).

Обратите внимание, что вакцина будет доступна только тем, кто уже получил минимум две дозы вакцины, либо одну дозу в случае подтвержденного заболевания (необходимо предъявить положительный результат теста ПЦР или теста на антиген к коронавирусу).

Если вы хотите сделать повторную прививку, обратитесь в колл-центр Covid-19 по телефону 92.05.55.00 в любой день, с 9 до 17 часов. Записаться можно также на сайте https://vaccination-covid19.gouv.mc или https://patient.monacosante.mc/fr/vaccination-covid-19/monaco. Напомним, что для первичной вакцинации по-прежнему доступна одновалентная вакцина Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, прививку можно делать, начиная с 12 лет и старше.

Кому особенно рекомендована ревакцинация?

Как уточняет коммюнике Княжеского Правительства, двухвалентная вакцина, предназначенная для повторной вакцинации, доступна для всех и особенно показана:

лицам 60 лет и старше

беременным женщинам

лицам, страдающим иммунодефицитом или имеющим несколько заболеваний

Напомним, что количество случаев заражения в Монако растет. За прошлую неделю в Княжестве зафиксировано 197 случаев заболевания, тогда как на предыдущей неделе их было 138.