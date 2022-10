Un rêve qui se réalise grâce à l’exposition « Monaco On Stage – 100 ans de concerts à Monaco » organisé cet automne dans la salle d’Exposition du Quai Antoine Ier.

Depuis près d’un siècle, Monaco entretient avec la musique une relation privilégiée. Joséphine Baker, Charles Aznavour, Lady Gaga, Prince, Alicia Keys, Celine Dion, Mariah Carey… Tous se sont produits sur les scènes mythiques de la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo ou celle de l’Opéra Garnier. Si vous avez pu admirer un ou plusieurs de ces artistes sur scène, il est temps de passer de l’autre côté du rideau.

Avec l’exposition « Monaco On Stage – 100 ans de concerts à Monaco », organisée du 15 octobre au 31 décembre prochain, la Direction des Affaires Culturelles, en partenariat avec la Société des Bains de Mer, propose aux visiteurs une immersion totale dans les couloirs marqués d’autographes et dans les loges reconstituées de ces salles incontournables.

Les organisateurs promettent de vous faire vivre la musique de « l’intérieur », en écoutant des guitares vibrant aux sons de riffs iconiques, ou en découvrant une version unique de la célèbre chanson « My Way ». Ils dévoileront également des anecdotes croustillantes et contenus inédits sur les stars qui se sont produites en Principauté.

Un projet mené sous le commissariat d’Alex Jaffray, compositeur, producteur et chroniqueur musical, et Rudy Sabounghi, scénographe des grandes scènes européennes.

Infos pratiques :