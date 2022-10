Pour sa deuxième année, le Festival des Etoilés continuent de régaler les papilles de ses invités.

Même s’il peut être courant à Monaco de participer à un dîner créé par un chef étoilé de renommée mondiale, il est plus rare que ce soit deux chefs étoilés qui concoctent entièrement le menu.

C’est pourtant ce que propose le Festival des Etoilés. Alain Ducasse, Marcel Ravin et Yannick Alléno ont déjà accueilli ces dernières semaines de grands Chefs comme Clare Smyth, Shaun Hergatt ou encore Bruno Verjus. Pour la dernière collaboration avant le gala final réunissant tous les Chefs le 26 novembre, Dominique Lory, le Chef de l’Hôtel de Paris recevra le Chef italien du restaurant milanais D’O, Davide Oldani.

Les deux Chefs proposeront un dîner le vendredi 21 octobre ainsi qu’un déjeuner et un autre dîner le samedi 22 octobre au restaurant le Grill de l’Hôtel de Paris.

Au menu, un subtil mélange entre la pop cuisine italienne de Davide Oldani et l’excellence de Dominique Lory. Salade de spaghetti au safran et caviar Kristal, daurade royale accompagnée de faisselle de brebis, carottes et gingembre, granité au thé vert et citron de Menton, entre autres, se côtoieront au fil des sept plats pensés par les Chefs.

Le tout servi au 8ème étage de l’Hôtel de Paris pour une vue aussi délectable que les plats. Comptez 390€ par personne pour passer l’une des soirées les plus inoubliables de votre vie.

Réservations : +377 98 06 88 64 / legrill@smb.mc

