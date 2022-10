Le Garden Club de Monaco, créé par la Princesse Grace et aujourd’hui présidé par la Princesse Caroline, organise le 53ème Concours International de Bouquet les 15 et 16 octobre 2022.

Les participants venus de toute l’Europe ont rendez-vous dans le Tunnel Riva sur le Port Hercule. Ils devront, cette année encore, rivaliser d’imagination pour élaborer le bouquet – ou plutôt l’œuvre d’art – la plus originale possible, en lien avec le thème retenu : « La couleur dans la mode ». Les amateurs, comme les professionnels, auront le choix entre six catégories :

Catégorie 1 : Un sac Chanel

Catégorie 2 : Le bleu Saint-Laurent et le Maroc – Grande dimension

Catégorie 3 : La haute couture de Jean-Paul Gaultier

Catégorie 4 : Les souliers de Christian Louboutin

Catégorie 5 : Les chapeaux de mariage – Catégorie « jeunes »

Catégorie 6 : Un dîner chez Christian Lacroix (Les Arlésiennes) – Décor de table

Deux jurys se prononceront sur les compositions présentées. D’un côté, le jury « spécial » présidé par la Princesse de Hanovre et composé de personnalités du monde littéraire et artistique décernera les Prix Spéciaux. De l’autre, le jury « officiel » composé de juges, professeurs, auteurs internationaux et spécialistes de l’Art Floral, décernera les Insignes d’Or, d’Argent, de Bronze et le Grand Prix Général, sans oublier le Prix Princesse Grace de Monaco.

L’exposition est gratuite et ouverte à tous le samedi 15 octobre de 18 heures à 20h30 et le dimanche 16 octobre, de 9h30 à 18 heures. Ne manquez pas le clou du spectacle dimanche à 14h30. Kevin Billard, fleuriste et décorateur du Palais Princier, animera une démonstration et réalisera deux décorations florales. La première sera « l’art de la table inspiration Dolce & Gabanna » et la seconde, « un bouquet d’exception inspiré par l’univers de Thierry Mugler ».

L’année dernière, une cinquantaine de participants ont exposé leurs créations autour du thème « L’art culinaire dans le monde », un véritable régal pour les yeux !

© Direction de la communication / Manuel Vitali

Infos pratiques :

Tél. : +377 93 30 02 04

Mail : gardenclub@monaco.mc

Site web : www.gardenclub-monaco.com

Gratuit, sans réservations

Les participants vont devoir trouver