Jusqu’au 15 octobre prochain, les inscriptions pour les Peace and Sport Awards 2022 sont ouvertes pour les acteurs du sport au service du développement et de la paix.

Créés en 2008, les Peace and Sport Awards récompensent chaque année des organisations et des personnes qui ont apporté une contribution importante à la paix, au dialogue et au changement social dans le monde grâce au sport.

Au fil des ans, les Peace and Sport Awards sont devenus une référence dans le mouvement pour la paix par le sport. Les lauréats de ces prix prestigieux sont en effet une source d’inspiration pour d’autres acteurs sur la façon d’utiliser le sport comme un outil de développement social et de paix.

Six catégories récompensées

Le 30 novembre prochain, lors du Forum international Peace and Sport, la prestigieuse célébration récompensera des organisations et des personnes pour leur contribution à la paix par le sport dans six catégories. L’Initiative April6 de l’année, l’ONG de l’année, le Prix spécial du Jury, l’Institution de l’année, l’Initiative RSE de l’année et le Champion de la paix de l’année.

Le prix « Champion de la paix de l’année », décerné les années précédentes à Rudy Gobert, Lionel Messi ou encore Siya Kolisi, sera l’un des principaux temps forts du dîner de gala des prix et récompensera l’engagement exceptionnel d’un athlète en faveur de l’inclusion et du dialogue.

De nombreuses personnalités, dont le Prince Albert II ou encore le vice-président de Peace and Sport, Didier Drogba, sont attendues lors du Forum international et à la soirée de gala des Peace and Sport Awards.

Les billets pour assister aux Peace and Sport Awards sont disponibles, tout comme le dépôt de vos candidatures.