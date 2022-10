Du 10 au 15 octobre, la Galerie Moretti accueille l’Exposition Regards d’Ailleurs.

« Des créations plus intimistes qui expriment les rêves de voyages et vacances des jeunes autistes » telle est décrite la seconde édition de l’Exposition Regards d’Ailleurs. Organisée par l’association Monaco Disease Power, elle présente des oeuvres réalisées par des jeunes souffrant de troubles de l’autisme.

Ces jeunes sont au nombre de neuf et sont tous pris en charge par l’association. « L’objectif premier, c’est de montrer ce qu’on peut faire avec le coeur et ce qu’on peut arriver à faire avec une personne handicapée » explique Muriel Natali-Laure, présidente de Monaco Disease Power, au micro de Monaco Info. Au même micro, Fabrizio Moretti, créateur de la Galerie Moretti, commente : « Je pense que c’est un devoir pour moi d’aider cette association qui oeuvre auprès d’autistes (…) les travaux réalisés sont vraiment beaux, de petits chef-d’oeuvres. » Une partie des toiles exposées seront vendues sur place et le reste aux enchères à l’occasion du dîner annuel organisé par Monaco Disease Power, le 19 octobre.

L’année 2023 approche et, avec elle, le prochain projet de l’association qui fête ses quinze ans cette année. En charge de deux Maisons de séjour qui offrent aux personnes handicapés un lieu de vacances adapté, Monaco Disease Power souhaite un créer une troisième. Ce seront deux appartements inclusifs destinés à accueillir des personnes souffrant du trouble du neuro-développement. La capacité d’accueil sera de douze personnes.