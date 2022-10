Découvrir les fouilles archéologiques ou apprendre à restaurer des archives… Voici que ce qui attend petits et grands sur la Place d’Armes, samedi 22 octobre.

Le Centre Scientifique de Monaco et le Musée d’Anthropologie préhistorique s’allient pour livrer aux Monégasques, résidents et passants, la Festa d’a Siença (Fête de la Science). Un événement populaire, organisé en pleine rue, place du marché, et qui s’adresse aussi bien aux ferrus de sciences qu’aux simples curieux.

« La recherche monégasque rayonne à l’international et le but est de la faire connaitre localement. Nous souhaitons valoriser cette image de Monaco qu’on connait assez peu », explique Elena Rossoni-Notter, Directeur du Musée d’Anthropologie préhistorique, fondé par le prince Albert Ier.

De 9 heures à 18 heures, les chercheurs de Monaco partageront donc leur savoir sur les thématiques actuelles. « Il y aura des stands d’animations, des ateliers, des discussions et même des essais pour découvrir notre matériel scientifiques », poursuit le Directeur.

Le public pourra ainsi apprendre à fouiller pour trouver des petits ossements enfouis dans la terre. Il sera sensibilisé à la restauration des archives et pourra réparer des objets anciens. Un atelier sera également dédié à l’évolution de l’homme et à ses différents squelettes.

Si le succès est au rendez-vous, les organisateurs envisagent déjà de répéter l’opération chaque année.

Infos pratiques :