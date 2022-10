Les marchés à thème se succèdent au marché de Monte-Carlo pour le plus grand bonheur des clients.

De la diversité et des journées à thème, voilà la nouvelle idée de la Mairie de Monaco pour redynamiser le marché de Monte-Carlo. Alors que la Corse, les champignons et les châtaignes avaient déjà été à l’honneur ces derniers mois, ce samedi, les vins et les fromages seront à la fête.

Pour profiter de ces délicieux produits qui font la fierté de la France, rien de plus simple : rendez-vous samedi 22 octobre, de 8 heures à 14 heures au marché de Monte-Carlo.

Les commerçants habituels seront bien évidemment toujours présents, en plus du « Marché des vins et fromages ».

Le prochain marché à thème se déroulera le 5 novembre et portera sur l’un des meilleurs produits de la saison automnale, la truffe noire et les champignons, plus généralement.