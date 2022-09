Pour la rentrée, l’offre du Marché de Monte-Carlo s’est enrichie avec l’arrivée de nouveaux producteurs de fromage, de charcuteries, ou de produits corses… Bref, de quoi vous en mettre plein les papilles !

Depuis début septembre, le marché de Monte-Carlo fait le plein de nouveautés. Il accueille de nouveaux producteurs de charcuteries, huiles, fromages, nougats, épices, plantes aromatiques, produits corses et une rôtisserie qui embaume toute l’avenue Saint-Charles.

Le lundi sera consacré au « marché des producteurs » qui prend d’ores et déjà ses quartiers. Les passants y trouveront un large choix de produits frais et locaux, comme des fruits et légumes, des œufs bio, de l’huile, du miel, de la confiture et des fleurs séchées.

Des marchés à thème

Mais ce n’est pas tout : le succès du « Marché Corse » en mai dernier a aussi poussé la Mairie à créer des événements et des marchés à thème chaque mois, comme celui « des cueilleurs », « des vins et fromages », « de la truffe » ou « de la mer », en plus des journées thématiques. L’objectif est d’offrir un nouvel élan au Marché de Monte-Carlo et lui redonner la place qu’il mérite auprès de la population monégasque dans ce quartier très fréquenté.

© Mairie de Monaco

Pour promouvoir les nouvelles offres de ce marché, le Maire Georges Marsan et son Adjointe Marjorie Crovetto, Déléguée au Service du Domaine Communal – Commerce, Halles et Marchés, ont rendu visite aux commerçants récemment. Ils en ont bien sûr profité pour faire quelques délicieuses dégustations.

Infos pratiques :

Ouvert du lundi au dimanche, de 7 heures à 13 heures.