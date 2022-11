« Losanges » et « Les Quartiers » sont les deux nouvelles collections automne-hiver créées en édition limitée par la Maison de luxe monégasque.

Un bout de Monaco à placer sous le sapin… Pour Noël, pourquoi ne pas offrir une pièce artisanale et écoresponsable de la Maison Monoïkos ? Pour celles et ceux qui se demandent ce que signifie « Monoïkos », cela correspond simplement à l’ancien nom grec de Monaco.

Les deux fondatrices, Leticia de Massy et Charlotte de Pariente ont donc donné le ton dès le départ, et proposent depuis un an des créations imprégnées de ce qui constitue la Principauté sur un plan historique, patrimonial, évènementiel, environnemental et caritatif. Le Grand Prix, le Palais Princier, la plage du Larvotto, les explorations du Prince Albert Ier… Toutes ces références prennent vie à travers des étoles, rubans, bougies ou diffuseurs.

Les nouvelles arrivées

Un des éléments constitutifs des armoiries de la Principauté de Monaco est mis à l’honneur dans cette collection baptisée sobrement « Losanges ». Elle se compose d’une pochette homme en soie, d’un Malicieux en soie (ruban à porter au poignet ou à positionner sur un sac), d’une étole/paréo en voile de coton, et d’un triangle et châle en cachemire et soie.

Malicieux et étole/paréo de la collection « Les Quartiers » – © Monoïkos

La seconde ligne, « Les Quartiers », vous emmène à son tour à la (re)découverte des lieux les plus emblématiques de la Principauté. À chaque quartier son parfum, son ambiance, sa carte et ses monuments stylisés. Parmi les produits de cette gamme des bougies parfum « Mont-Charles » et parfum « Le Rocher », une pochette homme en soie, un Malicieux en soie, une étole/paréo en voile de coton, un triangle et un châle tous deux en cachemire et soie.

Malicieux de la collection « Losanges » – © Monoïkos

Les prix oscillent entre 98 euros pour les bougies et pochettes et 630 euros pour les châles.

Tous ces produits sont disponibles en ligne sur le site Monoïkos et dans la galerie du Métropole du 21 novembre au 8 janvier 2023.