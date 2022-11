Le site servira à aider les professionnels monégasques et participera à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

La Principauté poursuit sa simplification et modernisation. La Direction du Budget et du Trésor est la nouvelle entité à en profiter grâce au lancement du nouveau site internet des gels de fonds.

A présent, toutes les décisions de gel des fonds et des ressources économiques, prises par le Ministre d’Etat, seront désormais publiées sur ce site dédié. Ainsi, la Direction du Budget et du Trésor tiendra à jour la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l’objet de sanctions économiques internationales.

Les professionnels peuvent donc accéder à la liste en la téléchargeant directement sur le site. Ils peuvent aussi s’y abonner pour recevoir des notifications à chaque mise à jour de liste.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Nouveau site : Gel des Fonds