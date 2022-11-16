Сайт поможет в работе монегасским специалистам и внесет вклад в борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Княжество идет по пути упрощения и модернизации. Дирекция по бюджету и казне впервые воспользуется новым сайтом, посвященным замораживанию средств.
Отныне все решения по замораживанию средств и экономических ресурсов, принятые государственным министром, будут публиковаться на этом сайте. Таким образом, Дирекция по бюджету и казне будет вести список физических лиц, предприятий и организаций, находящихся под международными экономическими санкциями.
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Специалисты теперь могут напрямую загружать этот список с нового сайта. Они также могут подписаться на новые сообщения и обновления списка с сайта.
Эти шаги вписываются в рамки монакской политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Новый сайт: Gel des Fonds