Сайт поможет в работе монегасским специалистам и внесет вклад в борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Княжество идет по пути упрощения и модернизации. Дирекция по бюджету и казне впервые воспользуется новым сайтом, посвященным замораживанию средств.

Отныне все решения по замораживанию средств и экономических ресурсов, принятые государственным министром, будут публиковаться на этом сайте. Таким образом, Дирекция по бюджету и казне будет вести список физических лиц, предприятий и организаций, находящихся под международными экономическими санкциями.

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Специалисты теперь могут напрямую загружать этот список с нового сайта. Они также могут подписаться на новые сообщения и обновления списка с сайта.

Эти шаги вписываются в рамки монакской политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Новый сайт: Gel des Fonds