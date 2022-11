Le Prince Albert II a remis aux athlètes monégasques un « Certificat de Sportif Spécial de Haut Niveau », reconnaissance de leur attachement aux valeurs de travail, d’effort, de solidarité et d’amitié.

Le Comité olympique monégasque (COM) a tenu à mettre à l’honneur les athlètes de Special Olympics Monaco, dont la Princesse Charlène est Présidente d’honneur.

Président du COM, le Prince Albert II a remis à chacun d’entre eux un « Certificat de Sportif Spécial de Haut Niveau », en présence de Patrice Cellario, conseiller de gouvernement/ministre de l’Intérieur, Christophe Robino, conseiller de gouvernement/ministre des Affaires sociales et de la Santé et Pierre Van Klaveren, président de Special Olympics Monaco.

Les Jeux Mondiaux de Berlin 2023 dans le viseur

« Nous ne pouvons que vous féliciter, dirigeants et volontaires de Special Olympics Monaco, pour votre engagement au service de l’inclusion en situation de handicap mental, a confié Yvette Lambin Berti, secrétaire général du COM, rendant hommage à l’encadrement.

Par votre mission, vous contribuez pleinement à la mise en œuvre de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées des Nations Unies ratifiée par Monaco et qui prévoit dans son article 30 « de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives ». Nous vous en remercions. »

Le prochain objectif des athlètes monégasques de Special Olympics Monaco sera les Jeux Mondiaux de Berlin, qui se dérouleront en juin 2023. « Pour cette prochaine échéance et vos compétitions futures, nous vous adressons nos encouragements les plus chaleureux de pleine réussite. »