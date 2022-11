La décision a été publiée au Journal Officiel après des années de batailles judiciaires.

Longtemps persona non grata dû à des soupçons de dérives sectaires, le culte des Témoins de Jéhovah est à présent officiellement reconnu comme religion à Monaco. L’annonce a été publiée dans le Journal Officiel du 18 novembre.

L’association monégasque pour le culte des Témoins de Jéhovah, présente depuis plus de 50 ans à Monaco, bataillait pour obtenir le statut de religion. Elle avait, en effet, saisi le Tribunal suprême monégasque ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme pour faire valoir ses droits.

LIRE AUSSI : Justice monégasque : un nouveau juge d’instruction nommé

Par la voix de son président Cédric Galès, l’association s’est réjoui « de constater que la liberté de religion est effective à Monaco » et a tenu à « exprimer à l’État toute [sa] reconnaissance pour cette décision impartiale. » Par ailleurs, Cédric Galès a rappelé que « la religion chrétienne des Témoins de Jéhovah est présente à Monaco depuis plus de 50 ans. Elle est également reconnue dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. »