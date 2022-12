Découvrez Faust, dernier ballet du Monaco Dance Forum

Le ballet de clôture du Festival de la danse se tiendra du 27 au 31 décembre au Grimaldi Forum.

Une silhouette noire et inquiétante aux doigts longs, une jeune femme, belle et innocente, et un vieux savant, intelligent mais prêt à pactiser avec le diable... Vous avez certainement reconnu les personnages de Méphistophélès, Marguerite et Faust, protagonistes du mythe allemand, narré notamment par Goethe et Marlowe : Faust.

Porté par la symphonie chorale de Franz Liszt, ce ballet de la troupe de Monte-Carlo, chorégraphié par Jean-Christophe Maillot, promet autant de poésie que d'intensité. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et le Chœur de l'Opéra de Monte-Carlo, sous la direction d'Igor Dronov, accompagneront d'ailleurs les danseurs.

https://www.youtube.com/watch?v=Kke75Rmn7m8

Ce ballet vient clôturer le Monaco Dance Forum, qui a débuté le 10 décembre dernier, et qui a fait vibrer les spectateurs avec six autres spectacles : 7 Sins, Swayambhu, Igra, Sonoma, Noces et Opus 40.

Pour rappel, ce Festival de la danse, créé en 1998 grâce à la Princesse de Hanovre, à Jean-Christophe Maillot et à l'ancien directeur du Grimaldi Forum, Stéphane Martin, souhaite mettre à disposition du public et des professionnels de la danse un espace d'expression artistique et d'échanges.

