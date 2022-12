Euroleague : L’AS Monaco Basket décroche la victoire sur le fil face à l’Alba Berlin

Un ultime shoot d'Élie Okobo a fait chavirer Gaston-Médecin sous les yeux du Prince Albert II.

Au bout du suspense, les Monégasques ont offert à leur public un scénario incroyable, grâce à l'adresse à trois points d'Élie Okobo qui a permis à l'AS Monaco Basket de signer sa dixième victoire de la saison en Euroleague (92-89), quelques jours après leur courte défaite face au FC Barcelone.

«Ils nous ont surpris, on ne voit pas ce genre de défense en Euroleague, a analysé l'entraîneur monégasque à l'issue du match. On voit ça dans les plus petits championnats et il a fallu batailler face à ça. Gagner comme ça avec ce shoot au buzzer, c’était le meilleur moment pour l’emporter. La première place n’est pas significative, il reste un long chemin à parcourir. »

Grâce à ce succès, Monaco est en effet en tête de l’Euroleague aux côtés de Fenerbahce et du FC Barcelone. Prochain rendez-vous pour la Roca Team, ce dimanche (17h) face au Portel.