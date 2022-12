La gratuité des bus à Monaco se termine le 3 janvier 2023

Des compensations sur les abonnements sont à saisir pour les usagers.

Démarrée le 3 octobre 2022, la période de gratuité des bus en Principauté se terminera le mardi 3 janvier 2023. La durée du dispositif "test" avait été prolongé depuis d'un mois, devant s'arrêter en premier lieu le 27 novembre 2022.

La gratuité des bus en Principauté, « bonne idée, mais beaucoup trop de monde »

Nous savions qu'une compensation des abonnement serait proposée aux usagers, qu'en est-il ? Sur Twitter, la Compagnie des Autobus de Monaco a décrit deux cas de figures :

"L'usager avec carte CAM ayant eu un abonnement ayant chevauché la période de gratuité bénéficiera, sans se déplacer à l'agence, d'un titre de 1, 2 ou 3 mois gratuits."

"L'abonné Monapass dont l'abonnement a chevauché la période de gratuité pour sélectionner l'abonnement gratuit (1, 2 ou 3 mois) correspondant à sa situation. La demande sera soumise à validation."

Quels tarifs ?

Nouveauté, à partir du 3 janvier 2023, il sera possible de valider son titre avec sa carte bancaire, directement dans le bus. Le prix sera plafonné, retrouvez les détails ci-dessous.

Validation titre de transport - À partir du 3 Janvier 2023



Une carte de transport est indispensable pour créer un compte et téléverser des produits en vente à distance



La validation de la carte s’effectue sur les valideurs en bénéficiant d’un prix plafonné par jour/semaine/mois pic.twitter.com/N8wCNxHtSi — Compagnie des Autobus de Monaco (@AutobusMonaco) December 26, 2022

"Il ne sera également plus possible d’acheter un titre ou de recharger sa carte via les distributeurs. Nous vous invitons à acheter vos titres depuis l’app Monapass et à recharger votre carte en ligne ou en agence" indique la CAM sur Twitter.