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Бесплатно проехать на автобусе в Монако можно до 3 января 2023 года.

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 29 декабря 2022
Автобус в Монако
Monaco Tribune
Автор: Paul Charoy
- 29 декабря 2022

Обладателям проездных абонементов предоставляются компенсации.

Период бесплатного проезда на автобусе начался в Княжестве 3 октября 2022 года и завершится во вторник, 3 января 2023. «Эксперимент» был продлен больше, чем на месяц, первоначально его планировалось завершить 27 ноября 2022 года.

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Мы слышали, что обладателям проездных билетов была обещана компенсация, как же на самом деле? Автобусная компания Монако в «Твиттере» описывает две типовых ситуации:

  • «Обладателям проездного билета CAM, срок действия которого распространяется на бесплатный период, автоматически предоставляется право на бесплатный проезд в течение 1, 2 или 3 месяцев. Явка в агентство не требуется».
  • «Обладатель Monapass, срок действия которого распространяется на бесплатный период, сможет получить бесплатный абонемент на 1, 2 или 3 месяца, в зависимости от ситуации. По заявке о переносе требуется вынесение одобрительного заключения».

Какие тарифы?

Нововведение состоит в том, что с 3 января 2023 года появится возможность оплачивать проезд банковской картой непосредственно в автобусе. На проезд будет установлен потолок цен, подробности ниже.

«Также отныне станет невозможным купить билет или пополнить карту в автоматах. Просим вас приобретать билеты через приложение Monapass и пополнять карту онлайн или в агентстве», – уточняет  Автобусная компания Монако в «Твиттере».