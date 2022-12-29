Бесплатно проехать на автобусе в Монако можно до 3 января 2023 года.

Обладателям проездных абонементов предоставляются компенсации.

Период бесплатного проезда на автобусе начался в Княжестве 3 октября 2022 года и завершится во вторник, 3 января 2023. «Эксперимент» был продлен больше, чем на месяц, первоначально его планировалось завершить 27 ноября 2022 года.

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Мы слышали, что обладателям проездных билетов была обещана компенсация, как же на самом деле? Автобусная компания Монако в «Твиттере» описывает две типовых ситуации:

«Обладателям проездного билета CAM, срок действия которого распространяется на бесплатный период, автоматически предоставляется право на бесплатный проезд в течение 1, 2 или 3 месяцев. Явка в агентство не требуется».

«Обладатель Monapass, срок действия которого распространяется на бесплатный период, сможет получить бесплатный абонемент на 1, 2 или 3 месяца, в зависимости от ситуации. По заявке о переносе требуется вынесение одобрительного заключения».

Какие тарифы?

Нововведение состоит в том, что с 3 января 2023 года появится возможность оплачивать проезд банковской картой непосредственно в автобусе. На проезд будет установлен потолок цен, подробности ниже.

Validation titre de transport - À partir du 3 Janvier 2023



Une carte de transport est indispensable pour créer un compte et téléverser des produits en vente à distance



La validation de la carte s’effectue sur les valideurs en bénéficiant d’un prix plafonné par jour/semaine/mois pic.twitter.com/N8wCNxHtSi — Compagnie des Autobus de Monaco (@AutobusMonaco) December 26, 2022

«Также отныне станет невозможным купить билет или пополнить карту в автоматах. Просим вас приобретать билеты через приложение Monapass и пополнять карту онлайн или в агентстве», – уточняет Автобусная компания Монако в «Твиттере».