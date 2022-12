Noël 2022 : nos 5 idées de cadeaux pour tous les fans de sport à Monaco

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Si vous n'avez pas encore eu le temps, ou le courage, de faire des cadeaux pour toute la famille, Monaco Tribune a peut-être une solution pour vous.

Voici un florilège de 5 idées de cadeaux qui pourraient ravir n'importe quel fan de sport dans votre entourage.

1) Boris Herrmann - Mon premier Vendée Globe

Frissons garantis. Dans un ouvrage retraçant sa course autour du globe, Boris Herrmann nous partage ses émotions vécues lors de ses 80 jours de course en solitaire lors du Vendée Globe 2020-2021 qu'il a achevé à la 5e place.

Du sauvetage de Kevin Escoffier, véritable course contre la montre pour retrouver le marin, aux énormes défis mentaux qu'il a dû relever, le premier skipper allemand à participer à la régate la plus célèbre du globe nous offre un récit palpitant qui plaira évidemment aux marins, mais aussi au grand public.

Disponible sur le site de la Fnac. Prix : 20,99 euros

2) Le maillot « Drôle de Monsieur » de l'AS Monaco

Que l'on adore ou que l'on déteste, le maillot collaboratif entre l'AS Monaco et la célèbre marque française de prêt-à-porter « Drôle de Monsieur » ne laisse personne indifférent.

Une chose est sûre : sa différence marquante avec les autres tuniques de la garde robe de l'ASM détonne et mérite qu'on y prête attention, avec son design en hommage à la French Riviera.

Pour les puristes et les moins folkloriques, le maillot traditionnel rouge et blanc marqué de la célèbre diagonale est évidemment toujours disponible dans sa version 2022-2023. Et ça vaut aussi le détour.

Disponible sur la boutique officielle de l'AS Monaco. Prix : 150 euros

3) La parka officielle du Rallye Monte-Carlo 2023

À l'approche du 91e Rallye Monte-Carlo, quoi de mieux que de s'équiper de la parka grise officielle de l'évènement ?

Avec quelques spéciales qui pourraient voir des flocons s'inviter dans les épingles, rien de mieux qu'une parka chaude ornée de l’écusson de l’Automobile Club de Monaco.

Cette parka s’associera à la perfection à un pantalon ou un jean pour un look sport-chic décontracté et un style dynamique et sportif.

Disponible sur la boutique officiel de l'Automobile Club de Monaco. Prix : 189 euros

4) Monaco et l'automobile, de 1897 à nos jours

Monaco et l'automobile, deux termes indissociables. Quoi de mieux qu'un ouvrage avec de sublimes photographies pour se rappeler les grandes heures des compétitions internationales qui ont rythmé la vie de la Principauté ?

Du XIXe siècle à nos jours, revivez la passion de la Famille Princière pour l'automobile, qui a permis l'émergence du Rallye Monte-Carlo et du Grand Prix de Monaco, en passant par la toute première course de côte au monde, reliant Marseille et Monaco.

À travers les légendes du sport automobile qui ont marqué l'histoire de la Principauté, ce livre apporte un éclairage sur les innovations techniques et l'importance sociale du sport automobile.

Disponible sur le site de la Fnac. Prix : 45 euros

5) Le drap de plage Monokoïs aux couleurs du Grand Prix de Monaco

Se détendre sur la plage, allongé sur une serviette reprenant les principaux symboles du célèbre Grand Prix de Monaco ? Oui, c'est possible.

Pour un cadeau made in Monaco, le drap de plage de la maison monégasque Monoïkos 1297 100% coton est disponible en 96 pièces uniques.

Un design élégant mais aussi et surtout un confort absolu, teinté de douceur, avec une épaisseur certaine qui en fait l'un des plus moelleux et confortable du marché.

Disponible sur le site officiel de Monokoïs. Prix : 450 euros