Betclic Elite : Première victoire en 2023 pour l’AS Monaco Basket face à Pau

Les Monégasques ont assuré l’essentiel en s’imposant (83-77) sur leur parquet et sous les yeux de la famille princière.

Après sa défaite en Euroleague face au Partizan Belgrade (100-80), la Roca Team a retrouvé des couleurs face à Pau, dans le sillage d’un Mike James retrouvé (22 points, 4 passes, 3 rebonds).

Avec à ses côtés un Donta Hall omniprésent aux rebonds (13 points, 7 rebonds), les Monégasques ont étouffé des Palois qui se sont consumés dans le money-time, alors qu’ils étaient pendant longtemps au contact.

Un choc à venir face à l’Olympiakos

« Pau-Orthez a joué en zone tout le match, on aurait pu être plus adroit et plus solide défensivement, mais à la fin de la journée, on prend la victoire et on continue d’avancer, a confié Sasa Obradovic. Ce sera très différent mardi face à l’Olympiakos, qui va venir avec toutes ses qualités. »

Un choc face aux Grecs qui se tiendra ce mardi soir (19h) à Gaston-Médecin.