Chima Moneke rejoint l’AS Monaco Basket

L’ailier-fort (1,98m , 27 ans) arrive sur le Rocher en provenance de la NBA et des Sacramento Kings.

Révélé en Pro B avant de se faire un nom avec Orléans, Chima Moneke a réalisé l’année dernière une saison époustouflante avec Manresa (Espagne), qui lui a valu d’être élu dans le cinq type de fin de saison de la Liga ACB et MVP de la Champions League FIBA.

En NBA cette saison, Chima Moneke n’est entré en jeu qu’à deux reprises, mais s’est montré performant en G-League, où il a compilé 17,3 points (54,5% aux shoots) et 11,1 rebonds. Dans le viseur de nombreux cadors d’Euroleague, cet athlétique ailier-fort a choisi la Principauté pour poursuivre sa carrière.

Chima Moneke convaincu par le projet de l’AS Monaco Basket

« J’ai choisi Monaco, car l’entraîneur, le manager général et le président ont directement montré un grand intérêt pour moi, a-t-il confié lors de son arrivée sur le site officiel de l’AS Monaco Basket. Je me suis senti voulu par le club et ils pensaient que je pouvais vraiment apporter ma pierre à l’édifice dans cette équipe.

Je pense que mon énergie et mes capacités athlétiques vont aider l’équipe et elles me permettront de faire ma place aussi dans un groupe qui a d’énormes qualités. Sans moi, cette équipe est déjà dotée d’un sacré potentiel, mais avec moi je suis convaincu qu’elle sera encore meilleure. C’est ce que je veux montrer aux gens en France et en Europe. »