Comment voter aux élections nationales à Monaco ?

Que vous soyez sur place ou à distance, on vous explique tout sur ce rendez-vous démocratique de la plus haute importance.

Les élections nationales arrivent à grands pas, elles auront lieu dimanche prochain, le 5 février 2023. Et pour élire les 24 Conseillers nationaux, les Monégasques ont rendez-vous à l’Espace Léo Ferré situé au coeur du quartier de Fontvieille, de 8 heures à 19 heures, sans interruption.

Avis aux électeurs : pensez à vous munir de votre carte d’identité ou de votre passeport monégasque, ainsi que de votre carte d’électeur envoyée par la Mairie au cours des quinze derniers jours du mois de janvier.

Pour les personnes n’ayant pas reçu leur carte d’électeur avant le jour du scrutin, pas de panique. Vous pourrez la retirer le jour même, directement à l’Espace Léo Ferré, au Bureau de la Nationalité, sur présentation de votre pièce d’identité.

Pour rappel, pour les élections nationales du 5 février, deux listes sont inscrites : l’Union Nationale Monégasque, conduite par Brigitte Boccone-Pagès et le NIM ( Nouvelles Idées pour Monaco) conduite par Daniel Boeri.

Le vote par procuration

S’il est désormais trop tard pour voter à distance pour les prochaines élections nationales (la date limite était fixée au 27 janvier), la demande de vote par procuration est toujours possible pour les élections communales : elle doit être faite avant le vendredi 10 mars à 18 heures.

Elle s’effectue en ligne sur le site de la Mairie ou sur MonGuichet.mc. Pour les Monégasques plus à l’aise avec le papier, il est possible d’effectuer une demande de procuration via un le formulaire à retirer à la mairie de Monaco ou à télécharger sur son site internet ou sur celui du gouvernement : www.gouv.mc.