L’histoire surprenante de la Rolex « Jean-Claude Killy » mise aux enchères à Monaco

Cette montre iconique est à saisir jeudi 19 janvier prochain au Monte-Carlo Bay.

En ce début d’année 2023, il est possible de faire de bonnes affaires lors des ventes aux enchères à Monaco, et notamment celle organisée par Antiquorum. Parmi ses 226 lots, la Maison suisse propose la Rolex dite « Jean-Claude Killy », un élégant et singulier chronographe pour hommes en acier inoxydable, à remontage manuel, en forme « tonneau ».

Qui est Jean-Claude Killy ?

Si les montres Rolex ont plusieurs fois été associées à des célébrités comme Paul Newman (Cosmograph Daytona), Steve McQueen (Rolex Submariner) ou Elvis Presley (King Midas), un seul sportif et français, s’est vu associé à la marque genevoise. Il s’agit de Jean-Claude Killy, qui n’est autre que le symbole des Jeux olympiques de Grenoble de 1968.

Publicité Rolex des années 70 © Archives Rolex

La montre qui était baptisée au départ Dato Compax, prit le sur(nom) de « Jean-Claude Killy » lorsque l’athlète l’a porté au poignet après avoir reçu la médaille d’or de la descente, du slalom géant et du slalom. En plus de devenir ambassadeur de la marque à la couronne, le « James Dean du ski » a également intégré le conseil administratif de Rolex.

Entre 300 000 et 600 000 euros

Attention, ce n’est pas la montre du skieur alpin qui sera mis en vente jeudi prochain en Principauté, mais le même modèle de référence 6236. Identique à celui qu’il possédait, il est estimé entre 300 000 et 600 000 euros, en raison de sa rareté et de sa complexité mécanique. En effet, sur ce même objet, il est possible de trouver la date (le jour et le mois) ainsi que le chrono.

© Antiquorum

Dans son communiqué, Antiquorum évoque « une pièce innovante issue de la discrète famille des montres-bracelets chronographes à triple calendrier. Une des lignes de montres vintage les plus complexes fabriquées par l’horloger qui animait ces dernières d’un mouvement de chronographe Valjoux 72C antichoc et amagnétique doté de 48 heures de réserve de marche ».

À noter que le modèle Rolex Jean-Claude Killy existe en cinq références. Les deux premières, 4767 et 4768, ne sont pas étanches contrairement à la troisième, la 5036. La quatrième référence, la 6036, est plus améliorée, mais pas autant que la dernière référence qui est aujourd’hui la plus connue. Née dans les années 60, elle est plus que jamais dans l’air du temps et sera donc en vente prochainement à Monaco. À ne pas manquer !