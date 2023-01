Euroleague : L’AS Monaco Basket reprend des couleurs face à Milan

Après deux défaites consécutives face à l’Étoile Rouge Belgrade et contre le Fenerbahçe, les joueurs de Sasa Obradovic se sont montrés étincelants à domicile face à Milan (101-88).

Dans le sillage de Mike James (18 points) et Elie Okobo (19 points), les Monégasques ont livré une prestation parfaite, en passant la barre des 100 points face à une équipe milanaise qui n’a jamais réussi à trouver les solutions face aux deux artilleurs du Rocher.

Elie Okobo en leader

« Perdre deux fois à l’extérieur était frustrant pour nous, a reconnu Elie Okobo à l’issue du match. Revenir à domicile devant nos fans avec la victoire, c’est positif. Offensivement on a été très bons, et défensivement on va devoir encore un peu travailler, on analysera à la vidéo. Je fais tout pour être agressif, constant, et apporter à l’équipe. »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, dimanche (17h) sur le parquet de l’ASVEL en championnat.