Que faire à Monaco en janvier ?

Après les fêtes de fin d'année et en attendant les carnavals de février, comment s'occuper ce mois de janvier ? Soldes, rallyes, retour du cirque... Monaco Tribune vous aiguille.

Faire du shopping

Le coup d'envoi des soldes a été donné à Monaco ! Avec un peu d'avance sur les pays voisins... Alors c'est le moment de faire une virée shopping et rafler des bonnes affaires. Vous avez 6 semaines pour en profiter, du 2 janvier au 15 février.

Faire du roller en plein air

La Roller Station sur le Port Hercule est toujours en place jusqu'à dimanche 26 février. Pour rappel, c'est cet espace roller qui remplace la traditionnelle patinoire à Monaco cette année, économies d'énergies obligent.

Toujours pour les amateurs de glisse, un « sentier de rollers » a également été mis en place aux abords du Casino de Monte-Carlo par la SBM. Il est accessible jusqu'au dimanche 8 janvier.

Profiter d'un concert

Tchaïkovski est au programme du concert jeune public « Casse-Noisette » mercredi 4 janvier à 15h, à l'Auditorium Rainier III. L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo pourra compter sur Julie Depardieu comme récitante.

Pour les amateurs de Jazz, le rendez-vous est donné le même jour à 20h30, du côté du Théâtre des Variétés. La soirée sera consacrée aux grands compositeurs comme Benny Golson, Tadd Dameron, Thelonious Monk ou Randy Weston. Ça risque de swinguer !

L'OPMC propose plusieurs dates en ce mois de janvier, notamment le « Récital F-P. Zimmermann/M. Helmchen » dimanche 8, à 18h, à l'Auditorium Rainier III. Également un « Happy Hour Musical » baptisé « Voyage à Vienne » aura lieu mardi 10 janvier, à 18h30, Auditorium Rainier III.

Plusieurs dates sont également prévues autour de Mozart

Aller au théâtre

L’actrice Julie Depardieu, la flûtiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert vous emmènent à la découverte de Misia Sert qui fut, pendant plus de 40 ans, la muse des plus grands, tels que Bonnard et Renoir, pour ne citer qu'eux. La pièce Misia Sert « Reine de Paris » est à découvrir jeudi 5 janvier prochain, à 20h, au Théâtre Princesse Grace.

Le lendemain, au Théâtre des Variétés cette fois, la pièce autour des secrets de famille « Vieilles Rombières » de Clément Tonelli sera interprétée par la troupe J.C.B.Arts Compagnie. Petit plus : les bénéfices de cette soirée serviront à la scolarisation des enfants en milieu défavorisé au Mali et au Maroc.

Avec Pierre Arditi, « Fallait pas le dire » est proposée du mardi 10 au mercredi 11 janvier 2023 à 20h, au Théâtre Princesse Grace. La mise en scène est signée Salomé Lelouch et Ludivine de Chastenet. Dans ce même théâtre, la pièce « La Maison du Loup » est programmée jeudi 26 janvier, à 20h. Elle évoque l'histoire de deux amis, en 1913.

Aller à l'Opera de Monte-Carlo

Une expérience unique. Dimanche 22, mardi 24 et jeudi 26 janvier, « Alcina » de Heandel est programmé à l'Opéra de Monte-Carlo. Jean-Louis Grinda est à l'origine de la mise en scène. Notez dans vos agendas : dimanche 22 janvier, mardi 24 et jeudi 26 à 19h.

L'Opéra de Monte-Carlo propose également « Stabat Mater » mercredi 25 janvier, à 20h.

Assister aux Rencontres Philosophiques

Jeudi 19 janvier, la notion de genre sera abordée au Théâtre Princesse Grace au cours des Rencontres Philosophiques « Masculin féminin neutre etc ». Vous êtes attendus nombreux de 19h à 21h pour philosopher autour de ce thème dans l'air du temps.

S'émerveiller au cirque

C'est un évènement incontournable qui fait la renommée de Monaco : le Festival International du Cirque de Monte-Carlo. La 45e édition aura lieu du vendredi 20 au dimanche 29 janvier 2023, à l'Espace Fontvieille. Acrobates, jongleurs, magiciens, clowns et animaux vont donner le meilleur pour remporter la distinction ultime des Arts du Cirque : le Clown d’Or !

Festival International du Cirque de Monte-Carlo : l’ouverture de la billetterie approche

Voir Paul Mirabel sur scène

Le jeune humoriste Paul Mirabel, révélé au Montreux Comedy Festival en 2020, et qui intervient sur France Inter dans « La bande originale » de Nagui, présente son premier stand-up « Zèbre » à Monaco jeudi 12 janvier, à 20h30, Grimaldi Forum Monaco.

Assister aux Rallyes

C'est le rendez-vous des passionnés de sport automobile... Du jeudi 19 janvier au dimanche 22 janvier, la Principauté va vivre au rythme du 91e Rallye Automobile de Monte-Carlo. Ce rallye lance la saison du Championnat du Monde FIA des rallyes (WRC). Pour observer les spéciales qui sillonneront les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence, n'hésitez pas à consulter les "cartes spectateurs" qui indiquent les conditions d’accès à chaque zone publique.

S'ensuivra du mardi 31 janvier au mardi 7 février le 25e Rallye Monte-Carlo Historique. Ce dernier est réservé aux voitures dont un modèle similaire a participé à un Rallye Monte-Carlo jusqu’à la 51e édition, soit celle de janvier 1983.