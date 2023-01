Fight Aids Cup : un nouveau choc des légendes au Stade Louis-II

La 3e édition de la Fight Aids Cup s’est tenue lundi soir au stade Louis II. Les Barbagiuans de Louis Ducruet ont été sacrés pour la première fois.

Les Barbagiuans tiennent leur revanche

En s’imposant (3-2) face au Cirque FC pour la première fois en trois éditions, l’équipe menée par le Prince Albert II, qui a donné le coup d’envoi fictif de la rencontre aux côtés de Camille Gottlieb, fille de la Princesse Stéphanie, a frappé un grand coup.

Nouveau succès pour la Fight Aids Cup, rencontre caritative entre les Barbagiuans et le Cirque FC

Au terme d’un match spectaculaire, le Cirque FC a d’abord dominé en première période, mais ce sont bien les Barbagiuans qui ont ouvert le score par l’intermédiaire de Sonny Anderson.

Malgré les nombreux arrêts de Diego Benaglio, les Barbagiuans ont fini par craquer, Robert Pires égalisant. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Louis Ducruet ont accéléré et ont repris l’avantage grâce à Fernando Morientes, avant que Ludovic Giuly ne fasse le break.

© Frédéric Nebinger, Eric Mathon, Michael Alesi/Direction de la communication, Palais Princier

Malgré la réduction du score de Clarence Seedorf en fin de match, les Barbagiuans ont conservé leur avantage et décroché leur première victoire.

Ernesto Javier Chevanton a été élu homme du match cette année et s’est vu remettre, des mains du Prince Albert II, le trophée conçu par l’artiste Fred Allard.

Un Louis Ducruet exemplaire

Le capitaine des Barbagiuans et neveu du Prince Albert II a fait preuve d’un grand leadership jusqu’à sa sortie à quelques minutes de la fin de la rencontre pour porter les siens vers la victoire.

« Je suis très heureux de cette troisième édition ou l’ambiance au stade était exceptionnelle, a-t-il confié après le match.

Les joueurs sont venus avec le sourire et l’envie de faire du spectacle ! Je les remercie tous, ainsi que les partenaires, les bénévoles. La Fight Aids Cup 2023 a été une grande réussite à tous les niveaux. Nous avons hâte de vous retrouver en 2024 et, je l’espère, toujours plus nombreux ! »

Didier Deschamps, Charles Leclerc… Les stars au rendez-vous

Didier Deschamps, Claude Puel, Eric Abidal, Fernando Morientes, Ludovic Giuly, Sonny Anderson, Clarence Seedorf… De nombreuses star du ballon rond ont foulé la pelouse du stade Louis II.

© Frédéric Nebinger, Eric Mathon, Michael Alesi/Direction de la communication, Palais Princier

Mais aussi des personnalités bien connues en Principauté. À commencer par Charles Leclerc, grand habitué de l’évènement et qui a joué 30 minutes.

La star de YouTube et spécialiste de musculation, TiboInShape, a lui découvert l’évènement, en jouant un gros quart d’heure.