Que prévoit le Grimaldi Forum en 2023 ?

Retour des événements, renouvellement de partenariats, futur agrandissement : le Grimaldi Forum a réalisé son bilan annuel et évoqué les projets pour 2023.

Autour d’une galette des rois, 500 clients et partenaires ont participé au rendez-vous annuel du Grimaldi Forum ce mardi.

Événements, RSE et agrandissement

La Directrice Générale du Grimaldi Forum, Sylvie Biancheri, a fait le point sur l’évolution de l’activité du forum depuis 2020 : cette année-là, malgré la pandémie, près de 60 événements, monégasques et français, ont pu être accueillis ; 2021 a repris avec 82 manifestations et une clientèle venant majoritairement de France et d’Europe ; 2022 a confirmé la reprise en marche avec plus de 100 événements au compteur et le retour de la clientèle d’Outre-Atlantique.

En 2023 se préparent notamment le Salon International du livre de Monaco, Top Marques, le Festival de Télévision de Monte-Carlo ou encore l’exposition « Monet en pleine lumière », qui célébrera le 140ème anniversaire de la première escale de Claude Monet à Monaco et sur la Riviera.

Par ailleurs, le Grimaldi Forum est en passe d’obtenir la certification ISO 20121. Liée au secteur événementiel, cette certification a pour objectif d’attester de l’engagement RSE du Grimaldi Forum. La RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) représente la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. Parmi les projets RSE pour 2023 : pérenniser le télétravail et la démarche d’éco-conception des expositions estivales.

Un décor de carte postale : le Grimaldi Forum

Enfin, intégré dans le projet Mareterra, l’ouvrage de l’extension du bâtiment avance et le Grimaldi Forum a déjà lancé la commercialisation de ses nouveaux espaces, 8 au total, 4 en extérieur et 4 en intérieur. 50% d’espaces d’exposition supplémentaires à venir, soit 6 000 m2 en intérieur auxquels viennent s’ajouter 2 000m2 en extérieur.

Le Grimaldi Forum va s’agrandir en 2025

Un partenariat historique renouvelé

La banque monégasque, CMB Monaco, a renouvelé son partenariat avec le Grimaldi Forum. Cet engagement de CMB Monaco remonte à 2005 et porte sur la programmation culturelle du Grimaldi Forum en Principauté ainsi que sur l’ensemble de son activité de tourisme d’affaires. Elle s’étendra sur l’année 2023 entière et comprendra, pour la première fois, un projet de Responsabilité Sociétale.

De gauche à droite : Francesco Grosoli, administrateur délégué de la CMB Monaco, Etienne Franzi, Président de l’Association monégasque des activités financières (AMAF), Henri Fissor, président du conseil d’administration du GFM et Sylvie Biancheri, directrice générale du GFM © Grimaldi Forum Monaco 2023 – JC Vinaj

Ce projet-pilote commun sera au profit de l’association Les Enfants de Frankie. Emmenés par CMB Monaco et l’association, des groupes d’enfants défavorisés seront invités cet été à découvrir la grande exposition du Grimaldi Forum dans le cadre de visites guidées.