The Ocean Race 2023 : Malizia-Seaexplorer (Yacht Club de Monaco) troisième de la première étape

L’équipage mené par Boris Herrmann a franchi samedi la ligne d’arrivée mouillée à Mindelo, au Cap Vert, après 5 jours, 16 heures, 35 minutes et 21 secondes.

« Je suis très heureux de la performance du bateau et de l’équipe, a déclaré Boris en montant sur le ponton.

Nous avons très bien traversé le difficile détroit de Gibraltar et sommes sortis de la Méditerranée. Nous avons trouvé une bonne vitesse et avons rattrapé les deux leaders. Notre aventure dans The Ocean Race commence vraiment bien. »

The Ocean Race 2023 : Top départ pour Malizia-Seaexplorer (Yacht Club de Monaco)

À l’approche des îles du Cap Vert, Malizia-Seaexplorer a affiché jusqu’à 34 nœuds de vitesse. De quoi mettre à l’épreuve le nouveau jeu de foils.

Blessé, Boris Herrmann remplacé sur la prochaine étape

Mercredi 25 janvier, Malizia-Seaexplorer prendra le départ de la deuxième étape en direction de Cape Town, en Afrique du Sud.

Avec le marin français Yann Eliès à bord de Malizia-Seaexplorer, Boris Herrmann s’étant blessé au pied lors de la première étape.

The Ocean Race : Malizia-Seaexplorer et Boris Herrmann remportent l’In-Port Race d’Alicante

Le Britannique Will Harris reprendra ainsi le rôle de skipper pour cette partie de la course. « Je suis vraiment triste de ne pas réaliser cette étape avec mon équipe, a confié le skipper allemand. Je suis plus motivé que jamais pour participer à la compétition. »