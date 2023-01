Une Peugeot 201 de 1932 va rallier la Principauté depuis l’Ukraine

En marge du Rallye Monte-Carlo Historique (24 janvier-1er février), le mythique véhicule français va s’élancer depuis Lviv samedi 21 janvier.

L’opération a été délicate à mettre en place, à cause des frappes qui ont touché Lviv ces derniers jours. Mais après plusieurs jours de tractations, l’immense défi s’apprête à être relevé.

4 questions à Eric Barrabino, directeur du Rallye Monte-Carlo

À bord d’un véhicule âgé de plus de 90 ans, le Polonais Michal Kumiega, à qui la Peugeot 201 appartient, va parcourir 2000 km et traverser la Pologne, la Tchéquie, l’Autriche et l’Italie avant d’arriver à Monaco le 27 janvier à 14h.

Lever des fonds au profit des enfants ukrainiens

Aux côtés de Sweta Kraws, amie ukrainienne qui possède notamment avec son mari la seule Citroën AC4 (1929) référencée dans le pays, le pilote amateur polonais va réaliser une belle traversée des Alpes, en plein hiver, dans des conditions qui pourraient être dantesques.

L’idée pour les deux participants est de commémorer la victoire et la seconde place en 1932 d’André Boillot et de Georges Lavalette sur Peugeot 201 en catégorie moins de 1500 cm3. C’est aussi pour eux l’occasion de lever des fonds au profit des enfants ukrainiens touchés par le conflit.