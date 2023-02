Le Prince Albert II aux côtés de Jean Dujardin pour l’avant-première mondiale d’un documentaire sur les baleines

« Les Gardiennes de la planète » sortira au cinéma mercredi 22 février prochain.

La projection, organisée par la Fondation Prince Albert II et Bien Sur productions, a eu lieu jeudi 9 février dernier au Grimaldi Forum. De nombreuses personnalités monégasques ont fait le déplacement, dont le Prince Albert II, ses neveux Pierre Casiraghi et Andrea Casiraghi, sa nièce Charlotte Casiraghi-Rassam et Olivier Wenden, le Vice-Président et CEO de la Fondation.

Avant-première mondiale du film « Les Gardiennes de la Planète » © Axel Bastello/Palais Princier

La protection des océans et des espèces marines est un sujet primordial aux yeux du Souverain. Le Prince a d’ailleurs été conquis par l’oeuvre présentée, puisqu’il s’est levé parmi les premiers à la fin de la diffusion pour applaudir l’équipe du film.

Le réalisateur Jean-Albert Lièvre, les producteurs Julien Seul et Marc Dujardin, ainsi que Jean Dujardin, qui prête sa voix à l’œuvre, ont pris place à ses côtés pendant le visionnage. « C’est un film qui invite à ralentir, à se laisser faire », commente l’acteur oscarisé.

Concernant l’exercice de narration, il précise : « Il n’était pas question que je prenne trop de place. C’est un doux équilibre entre les silences, les pleins et les vides, la musique, les sons originels. C’est un exercice assez intéressant. Parfois, y mettre un peu de sourire, parfois y mettre un peu de gravité, sans que ce ne soit grave. »

À voir absolument !