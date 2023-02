Le trophée du Supersevens présenté au Centre Hospitalier Princesse Grace

Après les carabiniers, le Monaco Rugby Sevens a exposé son titre de champion de France de rugby à 7 au CHPG.

Jérémy Aicardi, entraîneur du MR7, était accompagné de trois joueurs pour venir à la rencontre de Benoîte de Sevelinges. « Le rugby, ce sont les valeurs du CHPG, c’est le collectif avant tout. Nous sommes au service de cette équipe qui est un modèle de réussite. »

La directrice de l’hôpital était entourée de quelques soignants, qui ont reçu un maillot de l’équipe victorieuse de son tout premier titre de champion de France de rugby à sept. Une forme de reconnaissance pour le CHPG, qui est impliqué dans la réussite du MR7 depuis le début de l’aventure.

Chaque rugbyman qui signe une licence doit en effet passer ses tests médicaux et tests d’efforts au sein de l’hôpital. De quoi combler de bonheur Thomas Riqué, président de l’AS Monaco Rugby mais aussi médecin urgentiste au CHPG et directeur médical de l’équipe. « C’est incroyable, il y a dix ans, le rugby n’existait quasiment pas à Monaco et là on est champion de France. C’est une grande fierté. »